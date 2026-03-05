Poljoprivrednici: Nije postignut dogovor sa Ministarstvom, protest prekinut samo dok je sezona radova u punom jeku

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i Udruženje poljoprivrednika "Šajkača" saopštili su da na jučerašnjem sastanku u Vladi Srbije nije došlo ni do kakvog dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, i da nisu zadovoljni onim što im je ponuđeno.

Odluka o prekidu protesta doneta je jer je, kako navode, sezona radova u punom jeku, a o daljim koracima u svojoj borbi odlučiće nakon toga. Ova dva udruženja poljoprivrednika su u zajedničkom saopštenju osudila, kako su navela, brutalnu akciju policije prema poljoprivrednicima i tražimo hitno puštanje iz pritvora Zlatka Kokanovića i svih uhapšenih. U saopštenju se navodi i da tokom jučerašnjeg sastanka koji je trajao blizu četiri sata u Vladi Republike Srbije,