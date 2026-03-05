Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da Mađarska neće biti uvučena u rat i ocenio da u Ukrajini već četiri godine "besni besmisleni rat" koji je trebalo da bude završen mirovnim pregovorima u Istanbulu pre dve godine. "Nikada ne dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat je naš najvažniji zadatak", rekao je Peter Sijarto po dolasku dvojice Mađara koji su nasilno regrutovani u ukrajinsku vojsku, zarobljeni u Rusiji i pušteni po nalogu