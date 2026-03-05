Poljoprivrednici nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima za izlazak iz krize

Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i Udruženja poljoprivrednika Šajkača koji su juče imali sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem i koji su protestovali poslednje tri nedelje osudili su „brutalnu akciju policije prema poljoprivrednicima“ i zatražili hitno puštanje iz pritvora Zlatka Kokanovića i svih uhapšenih. U saopštenju navode da tokom sastanka koji je trajao blizu četiri sata juče u Vladi Republike Srbije nije došlo do dogovora