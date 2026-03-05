Obustavljeni letovi i kretanje kamiona: Jedan deo Azerbejdžana u crvenoj zoni

Večernje novosti pre 3 sata
Obustavljeni letovi i kretanje kamiona: Jedan deo Azerbejdžana u crvenoj zoni

NEKI letovi iznad južnog dela Azerbejdžana su danas privremeno obustavljeni nakon incidenta u blizini aerodroma Nakčivan, preneli su mediji u toj zemlji.

Foto: Profimedia Kako se navodi, rute jednog broja međunarodnih i regionalnih letova su iz bezbednosnih razloga promenjene, a neki avioni su preusmereni na alternativne koridore, prenosi sajt Az politika. Ova odluka je doneta da bi se na minimum sveo rizik u vazdušnom prostoru usled tenzija u regionu Zaliva. Istovremeno, vlada je donela odluku o obustavi kretanja kamiona preko državne granice između Azerbejdžana i Irana. Kako je prenela APA, napadi dronovima
RTS pre 25 minuta
RTV pre 40 minuta
Vreme pre 35 minuta
Politika pre 30 minuta
Blic pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
Pravda pre 5 sati
Danas pre 1 sat
Danas pre 35 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 1 sat