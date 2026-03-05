Vreme danas: Oblačno, mestimično sa kišom, temperature do 18 stepeni

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart 2026. godine. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

U toku prepodneva umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se sredinom dana i posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od tri do 18 stepeni. Jutro sa slabom kišom, nakon čega se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni. Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 14