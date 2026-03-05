BLOG Rat na Bliskom istoku: Napadi širom regiona

Vreme pre 30 minuta
Rat na Bliskom istoku ulazi u novu, opasniju fazu. Nakon koordinisanih udara Sjedinjenih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, Teheran odgovara raketama i dronovima širom regiona, dok se sukob širi i na Liban, Persijski zaliv i američke vojne baze. Sve je počelo krajem februara kada su izraelske i američke snage pokrenule veliku operaciju protiv iranskih vojnih i državnih struktura, u kojoj je ubijen i vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Od tada se region nalazi u spirali uzvratnih udara: Iran gađa američke baze

Blog portala Vreme prati iz sata u sat razvoj događaja – političke reakcije, vojne operacije i posledice koje ovaj rat ima po region i svet. 07.22 Više od 1.000 poginulih civila u Iranu Organizacije za ljudska prava tvrde da je u prvim danima bombardovanja Irana poginulo više od 1.000 civila, uključujući veliki broj dece, dok je nekoliko hiljada ljudi ranjeno. Najteži incident dogodio se u napadu na školu u provinciji Hormozgan. Američki i izraelski zvaničnici
