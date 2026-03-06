Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Biometeorološke prilike
Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

U većem delu Srbije danas se očekuje sunčano i natprosečno toplo vreme za ovo doba godine.

Prema prognozama, slične vremenske prilike zadržaće se i tokom narednih sedam dana. Jutra će biti sveža, a ponegde se očekuje i slab mraz, dok će tokom dana u celoj zemlji preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za početak marta. Vetar će biti slab, dok će na istoku Srbije duvati umeren, povremeno i jak severni i severozapadni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 15 i 18 stepeni Celzijusa. U Negotinskoj
