"Tramp crta novu mapu - od Grenlanda do Američkog zaliva" Predsednik SAD sada pravi veliku Severnu Ameriku! Novi detalji njegovog plana, ovo je glavni cilj

Kurir pre 3 sata  |  Index)
"Tramp crta novu mapu - od Grenlanda do Američkog zaliva" Predsednik SAD sada pravi veliku Severnu Ameriku! Novi detalji…

"je rekao da Vašington oblikuje novu geopolitičku mapu koja obuhvata područje od Grenlanda do Panamskog kanala.

Govorio je sinoć u sedištu Južne komande SAD u Doralu, Florida, na Američkoj konferenciji protiv kartela. Hegset je predstavio širu viziju američke bezbednosne politike na zapadnoj hemisferi. Govor je održan usred rata između SAD i Irana, ali nije pomenuo Iran. Govoreći o novoj strategiji SAD, Hegset je rekao da Donald Tramp redefiniše bezbednosni prostor Sjedinjenih Država. - Predsednik Tramp je nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Američkog zaliva do
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Hegset: Tramp nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Panamskog kanala

Insajder pre 4 sati
Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Donald Tramp dočekao Mesija i poručio mu: Ne znam, možda si bolji od Pelea

Danas pre 4 sati
Američki ministar odbrane: Napadi na Iran uskoro će se dramatično pojačati

Američki ministar odbrane: Napadi na Iran uskoro će se dramatično pojačati

Danas pre 4 sati
Ministar odbrane SAD: Napadi na Iran uskoro će se dramatično povećati

Ministar odbrane SAD: Napadi na Iran uskoro će se dramatično povećati

N1 Info pre 4 sati
Scena za pamćenje: Sastali se Mesi i Tramp u Beloj kući!

Scena za pamćenje: Sastali se Mesi i Tramp u Beloj kući!

Hot sport pre 4 sati
Američki ministar najavljuje još jače napade, Iran gađao Izrael kasetnom municijom

Američki ministar najavljuje još jače napade, Iran gađao Izrael kasetnom municijom

Radio 021 pre 4 sati
Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

Tramp ugostio Mesija i Inter: 'Star sam, gledao sam Pelea, ali možda si ti bolji'

BBC News pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonFloridaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO IDF: 50 izraelskih aviona pogodilo podzemni bunker iranskog vrhovnog vođe u Teheranu; Iran tvrdi da je uništio…

BLOG UŽIVO IDF: 50 izraelskih aviona pogodilo podzemni bunker iranskog vrhovnog vođe u Teheranu; Iran tvrdi da je uništio američke radare u Emiratima i Jordanu

Insajder pre 46 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve…

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Tramp: Želimo da uđemo i očistimo sve

RTV pre 46 minuta
Mađarska zaplenila oklopna vozila s novcem Ukrajine

Mađarska zaplenila oklopna vozila s novcem Ukrajine

Beta pre 37 minuta
Novinarka iz Bejruta ekskluzivno za Euronews Srbija: Liban nema kapaciteta za novu krizu, zemlja je na ivici kolapsa

Novinarka iz Bejruta ekskluzivno za Euronews Srbija: Liban nema kapaciteta za novu krizu, zemlja je na ivici kolapsa

Euronews pre 47 minuta
Sijarto: Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom, nije zaštitio Mađarsku i Slovačku u sporu oko naftovoda Družba

Sijarto: Brisel sramno sarađuje sa Hrvatskom, nije zaštitio Mađarsku i Slovačku u sporu oko naftovoda Družba

RTV pre 2 minuta