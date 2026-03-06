"Tramp crta novu mapu - od Grenlanda do Američkog zaliva" Predsednik SAD sada pravi veliku Severnu Ameriku! Novi detalji njegovog plana, ovo je glavni cilj

"je rekao da Vašington oblikuje novu geopolitičku mapu koja obuhvata područje od Grenlanda do Panamskog kanala.

Govorio je sinoć u sedištu Južne komande SAD u Doralu, Florida, na Američkoj konferenciji protiv kartela. Hegset je predstavio širu viziju američke bezbednosne politike na zapadnoj hemisferi. Govor je održan usred rata između SAD i Irana, ali nije pomenuo Iran. Govoreći o novoj strategiji SAD, Hegset je rekao da Donald Tramp redefiniše bezbednosni prostor Sjedinjenih Država. - Predsednik Tramp je nacrtao novu stratešku mapu od Grenlanda do Američkog zaliva do