"Pašće relativno brzo": Tramp se nameračio na ovu zemlju, najavio venecuelanski scenario

Nakon što je svrgnuo s vlasti Nikolasa Madura u Venecueli i "uklonio" iransko rukovodstvo na početku američko‑izraelskog vazdušnog napada na Iran, američki predsednik Donald Tramp kaže da je naredna meta u kampanji njegove administracije za promenu režima jedan bliži protivnik koji je odolevao sličnim pokušajima gotovo sedam decenija.

Tramp je u petak rekao za CNN da veruje da je njegova administracija blizu rušenja komunističke vlasti koja upravlja Kubom, ostrvom u Karibima udaljenom samo 90 milja od obale Floride, od 1959. godine, piše Independent. "Kuba će pasti relativno brzo", rekao je Tramp, koji je telefonom razgovarao sa dopisnicom CNN‑a Danom Beš. "Oni žele da postignu dogovor, pa ću tamo da pošaljem Marka (Rubija) i videćemo kako će to da funkcioniše. Zaista smo sada fokusirani na ovo.