Izrael je doneo odluku da ubije Hamneija još u novembru prošle godine: Ministar odbrane izneo nove detalje rata sa Iranom

Nedeljnik pre 23 minuta
Izrael je doneo odluku da ubije bivšeg vrhovnog vođu Irana, Alija Hamneija, u novembru i planirao je da operaciju sprovede oko šest meseci kasnije, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izraela Izrael Kac. „Još u novembru smo se okupili sa premijerom u veoma uskom krugu i premijer Benjamin Netanjahu je postavio cilj eliminacije Hamneija“, rekao je Kac za N12 News, dodajući da je termin bio planiran za sredinu 2026. godine. Plan je kasnije podeljen sa Vašingtonom i
