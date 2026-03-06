Izrael je doneo odluku da ubije Hamneija još u novembru prošle godine: Ministar odbrane izneo nove detalje rata sa Iranom

Izrael je doneo odluku da ubije bivšeg vrhovnog vođu Irana, Alija Hamneija, u novembru i planirao je da operaciju sprovede oko šest meseci kasnije, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izraela Izrael Kac. „Još u novembru smo se okupili sa premijerom u veoma uskom krugu i premijer Benjamin Netanjahu je postavio cilj eliminacije Hamneija“, rekao je Kac za N12 News, dodajući da je termin bio planiran za sredinu 2026. godine. Plan je kasnije podeljen sa Vašingtonom i