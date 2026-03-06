Novi talas iranskih udara na Bliskom istoku: Projektili pogodili baze u Kuvajtu i hotel u Bahreinu

Novi talas iranskih udara na Bliskom istoku: Projektili pogodili baze u Kuvajtu i hotel u Bahreinu

Iran je danas (u petak) izveo novi talas udara na niz bliskoistočnih zemalja, pri čemu su mete bile vojne baze u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), prenosi Jerusalem post (TJP) navode iranskih državnih medija.

Teheran je lansirao rakete ka bazi Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i ka vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u Emiratima, gde su trenutno stacionirane američke snage. Iranski projektili pogodili hotel i dve zgrade u Bahreinu Pored toga, Teheran je lansirao rakete na kurdske oružane opozicione grupe u regionu Kurdistana u Iraku. Iranska vojska upozorila je regionalnu vladu iračkog Kurdistana da će preduzeti oštre mere protiv bilo kakvog pokušaja raspoređivanja neprijateljskih
