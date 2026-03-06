Izrael bombarduje južni deo Bejruta; Tramp: Gotovo je kada ja to budem želeo

Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na južno predgrađe Bejruta. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Američki predsednik Donald Tramp pak ističe da će sukob u Iranu trajati sve dok on to bude želeo.

01:46 Izrael bombarduje južni deo Bejruta Serija eksplozija potresla je južno predgrađe Bejruta, Dahije nekoliko sati nakon što su Izraelci naložili stanovnicima ovog dela grada da se odmah evakuišu. Poruka ”spasite živote i odmah napustite domove” izazvala je, odmah pravi egzodus žitelja južnog predgrađa Bejruta, koje važi za jedno od glavnih uporišta Hezbolaha. Odmah zatim, izraelski avioni raspalili su po metama za koje tvrde da pripadaju Hezbolahu. Izraelski