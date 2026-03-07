Uskoro prva fabrika 'ozbiljnih dronova' u Srbiji, najavio Vučić

Najvažniji cilj u narednih devet, deset godina je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom predstavljanja nacionalne strategije "Srbija 2030" u subotu.

Prema njegovim rečima, demografska politika je "problem broj jedan ove zemlje, i to ne zato što ne nudimo novac, ne zato što nismo u stanju da ponudimo bolje ekonomske uslove. Svuda gde ima najviše novca, tu nam je najslabija demografija, tu imamo najmanje dece". Kako je zaključio, "nije problem u ekonomiji, nego u našoj svesti". Vučić je istakao da će, u skladu s tim, Srbija da čuva svoju poziciju vojne neutralnosti. "Moramo da snažimo našu armiju i ona mora da