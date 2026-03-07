MSP Srbije: Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE

Nedeljnik pre 14 minuta
MSP Srbije: Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u koordinaciji sa Vladom i nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija (Air Serbia), uspešno je organizovalo prvi specijalni let iz Dubaija, kojim je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla bezbedno doputovala grupa srpskih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), koja broji 262 putnika i decu u pratnji roditelja. „Reč je o još jednom evakuacionom letu organizovanom za naše građane koji su se našli na području Bliskog
Insajder pre 34 minuta
Serbian News Media pre 43 minuta
Vreme pre 24 minuta
Danas pre 39 minuta
Sputnik pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
Blic pre 7 sati
BBC News pre 4 minuta
Nedeljnik pre 9 minuta
Blic pre 9 minuta
BizLife pre 4 minuta
Euronews pre 9 minuta