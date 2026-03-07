Nastavljaju se evakuacioni letovi avionima "Er Srbije" – sutra iz Dubaija, u ponedeljak iz Rijada

RTS pre 6 sati
Nastavljaju se evakuacioni letovi avionima "Er Srbije" – sutra iz Dubaija, u ponedeljak iz Rijada

"Er Srbija" je saopštila da je naredni evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Srbije predviđen za 8. mart, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas, koji prima 260 putnika. Oko 250 građana Srbije vratilo se juče iz Dubaija.

Za ponedeljak, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid, koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju Er Srbije. Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika. Kako se navodi, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih repatrijacionih letova,
