Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Forbes pre 14 minuta  |  Forbes Srbija
Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji jasno vidljive i da žene zarađuju oko 14 odsto manje.

Platni jaz se na isti način vidi i u zemljama Evropske unije. Podaci Eurostata pokazuju da je on u proseku oko 11 odsto. Što se Srbije tiče, taj jaz vidljiviji je u Beogradu nego u manje razvijenim delovima zemlje. Prema istraživanju Instituta za razvoj i inovacije „Razlike među polovima u prosečnim neto zaradama“ pokazuje da što region ima viši nivo zarada, to je platni jaz između polova izraženiji. Najveći je zato u Beogradu, čak 19 odsto, dok je najmanji u
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

B92 pre 9 minuta
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu - 19 odsto

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu - 19 odsto

RTV pre 1 sat
Razlika u platama u Srbiji: Žene očekuju i do 200 evra manju platu od muškaraca

Razlika u platama u Srbiji: Žene očekuju i do 200 evra manju platu od muškaraca

NIN pre 28 minuta
Obrazovanije, a potcenjenije: Tužna statistika o ženama na tržištu rada u Srbiji

Obrazovanije, a potcenjenije: Tužna statistika o ženama na tržištu rada u Srbiji

Mondo pre 38 minuta
Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca

Morava info pre 1 sat
Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaZavod za statistikuženeZarade

Društvo, najnovije vesti »

Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Forbes pre 14 minuta
Pouka slučaja sa Trošarine kada su ženu napala dva psa: Sa čim se susreću ekipe Hitne pomoći?

Pouka slučaja sa Trošarine kada su ženu napala dva psa: Sa čim se susreću ekipe Hitne pomoći?

Danas pre 13 minuta
Protest poljoprivrednika u Bogatiću

Protest poljoprivrednika u Bogatiću

RTS pre 14 minuta
Nivo mora je viši nego što smo mislili, a posledice su ogromne

Nivo mora je viši nego što smo mislili, a posledice su ogromne

Radio 021 pre 14 minuta
Patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju u Crkvi Svetog Marka: Molitva je potvrda naše nasušne potrebe za Bogom

Patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju u Crkvi Svetog Marka: Molitva je potvrda naše nasušne potrebe za Bogom

Dnevnik pre 14 minuta