Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji jasno vidljive i da žene zarađuju oko 14 odsto manje.

Platni jaz se na isti način vidi i u zemljama Evropske unije. Podaci Eurostata pokazuju da je on u proseku oko 11 odsto. Što se Srbije tiče, taj jaz vidljiviji je u Beogradu nego u manje razvijenim delovima zemlje. Prema istraživanju Instituta za razvoj i inovacije „Razlike među polovima u prosečnim neto zaradama“ pokazuje da što region ima viši nivo zarada, to je platni jaz između polova izraženiji. Najveći je zato u Beogradu, čak 19 odsto, dok je najmanji u