Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Jugmedia pre 6 sati  |  JuGmedia
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Žene u Srbiji u proseku zarađuju 14 odsto manje nego muškarci, a jaz u platama najveći je u regionima gde su zarade najveće, kao što je Beograd, gde razlika iznosi 19 odsto, saopštio je danas Infostud i naveo da istraživanja pokazuju da žene ne samo što zarađuju manje nego i očekuju manje plate od svojih muških kolega.

Kada je reč o Evropskoj uniji (EU), u saopštenju se navode podaci Eurostata, prema kojima razlika u platama iznosi 11 odsto.
