Infostud: „Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU“

Serbian News Media pre 1 sat
Infostud: „Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU“

Žene u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, a sličan platni jaz je vidljiv i u zemljama Evropske unije, gde je u proseku oko 11 odsto, saopštio je danas Infostud povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta.

Kada je u pitanju Srbija, kako prenosi Infostud na svom sajtu, taj jaz je vidljiviji u Beogradu nego u manje razvijenim delovima zemlje, a istraživanje Instituta za razvoj i inovacije „Razlike među polovima u prosečnim neto zaradama“ pokazuje da što region ima viši nivo zarada, to je platni jaz između polova izraženiji. „Najveći je zato u Beogradu, čak 19 odsto, dok je najmanji u regionu Zapadne Srbije i Šumadije devet odsto. Razlozi su prosti. U Beogradu je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Plate žena u Srbiji za 19 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu

Plate žena u Srbiji za 19 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu

Euronews pre 36 minuta
Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Forbes pre 1 sat
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Jugmedia pre 51 minuta
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Newsmax Balkans pre 1 sat
Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

B92 pre 1 sat
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu - 19 odsto

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu - 19 odsto

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaEvropska UnijaInfostudEUZavod za statistikusrbija

Društvo, najnovije vesti »

Novoizabrani predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

Novoizabrani predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

N1 Info pre 11 minuta
"Hrabrost je ženskog roda" i "Izađi izbori se": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i Beogradu

"Hrabrost je ženskog roda" i "Izađi izbori se": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i Beogradu

Insajder pre 11 minuta
Novi predsednik Advokatske komore Srbije: Težak materijalni položaj advokata i anomalije sistema ključni problemi

Novi predsednik Advokatske komore Srbije: Težak materijalni položaj advokata i anomalije sistema ključni problemi

Insajder pre 6 minuta
Građani i studenti u protestnoj šetnji Novim Sadom povodom Dana žena

Građani i studenti u protestnoj šetnji Novim Sadom povodom Dana žena

N1 Info pre 31 minuta
Prve pogibije vojnika Izraela u novom ratu u Libanu

Prve pogibije vojnika Izraela u novom ratu u Libanu

Beta pre 21 minuta