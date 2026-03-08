Infostud: „Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU“

Žene u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, a sličan platni jaz je vidljiv i u zemljama Evropske unije, gde je u proseku oko 11 odsto, saopštio je danas Infostud povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta.

Kada je u pitanju Srbija, kako prenosi Infostud na svom sajtu, taj jaz je vidljiviji u Beogradu nego u manje razvijenim delovima zemlje, a istraživanje Instituta za razvoj i inovacije „Razlike među polovima u prosečnim neto zaradama“ pokazuje da što region ima viši nivo zarada, to je platni jaz između polova izraženiji. „Najveći je zato u Beogradu, čak 19 odsto, dok je najmanji u regionu Zapadne Srbije i Šumadije devet odsto. Razlozi su prosti. U Beogradu je