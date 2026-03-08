Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Newsmax Balkans pre 4 sati
Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Žene u Srbiji u proseku zarađuju 14 odsto manje nego muškarci, a jaz u platama najveći je u regionima gde su zarade najveće, kao što je Beograd, gde razlika iznosi 19 odsto, saopštio je Infostud i naveo da istraživanja pokazuju da žene ne samo što zarađuju manje nego i očekuju manje plate od kolega.

Kada je reč o Evropskoj uniji (EU), u saopštenju se navode podaci Eurostata, prema kojima razlika u platama iznosi 11 odsto. Što se tiče razlike po regionima u Srbiji, rekord Beograda objašnjava se time što je u prestonici koncentrisan veliki broj upravljačkih i visoko plaćenih pozicija, na kojima i dalje dominiraju muškarci. Ranije istraživanje Infostuda ukazalo je i na jedan dodatni problem, kada je reč o razlikama u primanjima žena i muškaraca, a on se ogleda u
