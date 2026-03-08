Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v. d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika. Za sutra, 9. mart, planirana su dva