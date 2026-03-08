Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana
RTS pre 29 minuta
Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.
Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v. d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum, avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika. Za sutra, 9. mart, planirana su dva