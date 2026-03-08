Širom sveta obeležava se Dan žena

Širom sveta obeležava se Dan žena

BEOGRAD – U svetu se danas obeležava Međunarodni dan žena kao podsetnik na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, koja je počela sredinom 19. veka. Međutim, i 116 godina kasnije diskriminacija žena i dalje je prisutna, a najviše se može primetiti na tržištu rada i u kućnim poslovima.

Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u industriji odeće i tekstila koje su 1857. godine zahtevale bolje uslove rada, ali i poznati ženski marš više od 15.000 žena u Njujorku 51 godinu kasnije, 1908. godine koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu, na inicijativu
Danas je 8. mart: Praznik cveća ili podsetnik na borbu za ravnopravnost?

Istorija borbe za jednakost: Kada je Međunarodni dan žena počeo da se obeležava u svetu, a kada u Srbiji

Istorijski koreni Osmog marta

Na današnji dan 8. mart

Danas Međunarodni dan žena

8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

Zašto slavimo 8. mart: Priča o borbi, pravima i snazi žena

Danas je 8. mart: Praznik cveća ili podsetnik na borbu za ravnopravnost?

