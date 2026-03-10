Uživo Eksplozije tresu Teheran; Iran gađao rafineriju u Haifi; Amerika poslala bombardere FOTO/VIDEO

Jedanaesti dan sukoba Irana sa Amerikom i Izraelom. Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je rat protiv Irana u završnoj fazi, Teheran to negira i poručuje da će ratovati koliko god bude potrebno.

U međuvremenu, nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok ova zemlja uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze.