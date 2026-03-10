Uživo Eksplozije tresu Teheran; Iran gađao rafineriju u Haifi; Amerika poslala bombardere FOTO/VIDEO

B92 pre 13 minuta
Uživo Eksplozije tresu Teheran; Iran gađao rafineriju u Haifi; Amerika poslala bombardere FOTO/VIDEO

Jedanaesti dan sukoba Irana sa Amerikom i Izraelom. Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je rat protiv Irana u završnoj fazi, Teheran to negira i poručuje da će ratovati koliko god bude potrebno.

U međuvremenu, nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok ova zemlja uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze.
Tramp zapretio Iranu "20 puta jačim" udarom; Laridžani: Ormuski moreuz – moreuz poraza i patnje za ratne huškače

RTS pre 13 minuta
Četvorica iranskih diplomata poginulo: Detalji izraelskog napada na hotel u Bejrutu (foto)

Večernje novosti pre 33 minuta
Amerikanci pobegli od iranskih projektila, lutaju gradovima; SAD ostaje bez raketa; Spremaju mu atentat na Modžtaba Hamneija…

Večernje novosti pre 48 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iranski dronovi napali pogon za preradu nafte u Abu Dabiju; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 1 sat
"Donalde, pazi da ne budeš eliminisan" Strašna britanska armada upravo je krenula ka Kipru, Zelenski poslao specijalce na…

Blic pre 58 minuta
Uživo - Irance danas čeka pakao! Mediji javljaju da je Modžtaba ranjen, britanski ratni razarač isplovio ka Kipru

Mondo pre 1 sat
Težak udarac za Izrael: Iran uništio centar za prijem i obradu podataka sa špijunskih satelita (video)

Večernje novosti pre 1 sat
IranLibanIzraelTeheranNemačkaSaudijska ArabijaKuvajtDonald Tramp

Večere i „flertovanje“: Dve najveće partije u EP imaju novu taktiku da spasu koaliciju

Danas pre 48 minuta
Republikanski senator se izvinio Iranu zbog američkog napada na školu, u kojem je poginulo više od 160 osoba

Danas pre 13 minuta
Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Danas pre 1 sat
Istražna komisija UN optužila Moskvu za zločine protiv čovečnosti

Danas pre 1 sat
Italija kupila sliku Karavađa za 30 miliona evra

Beta pre 38 minuta