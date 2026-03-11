"Instant plaćanja nedostupna, koriste alternativne metode plaćanja": Hitno se oglasila NBS

Mondo pre 22 minuta  |  Uroš Matejić
"Instant plaćanja nedostupna, koriste alternativne metode plaćanja": Hitno se oglasila NBS

Narodna banka Srbije objavila je danas da zbog trenutnih tehničkih poteškoća u radu IPS NBS sistema plaćanje putem instant naloga privremeno nije dostupno. "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja, već da koriste alternativne metode plaćanja", navedeno je u saopštenju NBS.

Narodna banka Srbije, naveli su, ubrzano radi na rešavanju situacije i obavestiće javnost kada ova usluga bude ponovo dostupna. Sistem za instant plaćanja IPS NBS pokrenut je 2018. godine, funkcioniše neprekidno tokom cele godine, prenos novca se realizuje za svega nekoliko sekundi i dostupan je građanima i privredi u trgovinama, onlajn-prodavnicama, upotrebom mobilnog i elektronskog bankarstva. Usluge koje su omogućene u IPS NBS platnom sistemu, pored osnovne
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Hitno se oglasila Narodna banka Srbije: "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja…

Hitno se oglasila Narodna banka Srbije: "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja! Radimo na uklanjanju problema"

Dnevnik pre 7 minuta
NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, radi se na rešenju

NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, radi se na rešenju

Insajder pre 42 minuta
Blokirana instant plaćanja u Srbiji - Odmah se oglasila NBS

Blokirana instant plaćanja u Srbiji - Odmah se oglasila NBS

Kamatica pre 12 minuta
NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, ubrzano radimo na rešavanju situacije

NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna, ubrzano radimo na rešavanju situacije

RTV pre 47 minuta
NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna

NBS: Instant plaćanja privremeno nedostupna

Ekapija pre 42 minuta
Ne rade instant plaćanja u Srbiji: NBS prijavila tehnički problem u IPS sistemu

Ne rade instant plaćanja u Srbiji: NBS prijavila tehnički problem u IPS sistemu

Blic pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

UAE pooštrio pravila na aerodromu u Dubaiju: Fotografisanje i snimanje mogu dovesti do pritvora i deportacije

UAE pooštrio pravila na aerodromu u Dubaiju: Fotografisanje i snimanje mogu dovesti do pritvora i deportacije

Aero.rs pre 2 minuta
Najkolega: Anja Lazarević, Bosch

Najkolega: Anja Lazarević, Bosch

BizLife pre 2 minuta
NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

NBS: Problemi sa instant plaćanjem, koristite alternativne metode

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Hitno se oglasila Narodna banka Srbije: "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja…

Hitno se oglasila Narodna banka Srbije: "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja! Radimo na uklanjanju problema"

Dnevnik pre 7 minuta
Kriza sa naftom uzima danak: Šta kažu stručnjaci za stanje cena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Kriza sa naftom uzima danak: Šta kažu stručnjaci za stanje cena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Euronews pre 2 minuta