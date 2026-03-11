"Instant plaćanja nedostupna, koriste alternativne metode plaćanja": Hitno se oglasila NBS

Narodna banka Srbije objavila je danas da zbog trenutnih tehničkih poteškoća u radu IPS NBS sistema plaćanje putem instant naloga privremeno nije dostupno. "Molimo klijente banaka da do otklanjanja poteškoća ne biraju opciju IPS plaćanja, već da koriste alternativne metode plaćanja", navedeno je u saopštenju NBS.

Narodna banka Srbije, naveli su, ubrzano radi na rešavanju situacije i obavestiće javnost kada ova usluga bude ponovo dostupna. Sistem za instant plaćanja IPS NBS pokrenut je 2018. godine, funkcioniše neprekidno tokom cele godine, prenos novca se realizuje za svega nekoliko sekundi i dostupan je građanima i privredi u trgovinama, onlajn-prodavnicama, upotrebom mobilnog i elektronskog bankarstva. Usluge koje su omogućene u IPS NBS platnom sistemu, pored osnovne