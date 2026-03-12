BiH bila jedan od kosponzora rezolucije o osudi napada Irana na zemlje Zaliva i Jordana

Beta pre 1 sat

Bosna i Hercegovina (BiH) bila je jedna od 135 država-kosponzora rezolucije o osudi napada Irana na zemlje Bliskog istoka koju su Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) podneli Jordan i zemlje članice Saveta za saradnju arapskih država zaliva (GCC).

GCC čine Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Rezolucija je usvojena sinoć pošto su predstavnici 13 država od ukupno 15 članica Saveta bezbednosti glasali za nju, dok su se predstavnici Rusija i Kina uzdržali od glasanja.

Sarajevski portal Istraga.ba objavio je da je odluku o kosponzorstvu rezolucije doneo predstavnik BiH u UN Zlatko Lagumdžija. Predsedništvo BiH prethodno nije odlučivalo o ovom pitanju, s obzirom na to da je sednica trebalo da bude narednog dana.

Srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović juče je pozvala da se Predsedništvo BiH hitno izjasni o konsponzorstvu ove rezolucije.

"Ovi neopravdani i neprovocirani napadi (Irana) predstavljaju flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta ciljanih država, te jasno kršenje osnovnih pravila i principa međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija", navedeno je u dopisu koju su predstavnici Zalivskih zemalja i Jordana prethodno uputili svim zemljama članicama UN.

U dopisu piše da su zemlje u Zalivu izložene stalnim napadima Irana raketama i bespilotnim letelicama i neselektivno ciljaju civile i civilnu infrastrukturu.

"Ovi kontinuirani neselektivni napadi u gusto naseljenim područjima rezultirali su smrtnim ishodima i povredama. Kao odgovor na to, Kraljevina Bahrein, u ime država članica GCC i Jordana, podnela je nacrt rezolucije Savetu bezbednosti, kojim se osuđuju ovi gnusni napadi, zahteva se trenutni prekid svih napada Islamske Republike Iran protiv njih i ponovno potvrđuju principi Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta", piše u dopisu.

(Beta, 12.03.2026)

