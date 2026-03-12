Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Izvor: Beta
Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će građani na lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih opština u naredne četiri godine. "Ovi izbori su važni i treba da zanimaju ljude u tim opštinama.

Oni će odlučivati o sopstvenim životima, budžetu, o svojim sredinama. Kako budu glasali, tako će im biti naredne četiri godine", rekao je Vučević za Pink. Dodao je da je reč o reprezentativnijem uzorku jer u 10 opština u kojima su raspisani izbori živi više od 250 hiljada birača. "Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora koji sada žele kao nova lica da
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

N1 Info pre 16 minuta
Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

NIN pre 11 minuta
Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Nova pre 7 minuta
Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Danas pre 27 minuta
Aranđelovac: Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

Aranđelovac: Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

Danas pre 32 minuta
Bajina Bašta bira 29. marta: Na predstojećim lokalnim izborima trebalo bi da ukupno glasa više od 244.000 građana

Bajina Bašta bira 29. marta: Na predstojećim lokalnim izborima trebalo bi da ukupno glasa više od 244.000 građana

Euronews pre 42 minuta
Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetSrpska napredna strankaSNSIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

N1 Info pre 16 minuta
Lopandić: Vučić imao spektakularne neuspehe u dodvoravanju Trampu, nije mogao da parira albanskom lobiju

Lopandić: Vučić imao spektakularne neuspehe u dodvoravanju Trampu, nije mogao da parira albanskom lobiju

N1 Info pre 6 minuta
Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

NIN pre 11 minuta
Koalicija SVM – SRS u Kuli: Politički trgovci sa ideologijom profita

Koalicija SVM – SRS u Kuli: Politički trgovci sa ideologijom profita

Vreme pre 26 minuta
Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Nova pre 7 minuta