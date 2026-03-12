Vučević: Građani 29. marta odlučuju o sudbini svojih opština u naredne četiri godine

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će građani na lokalnim izborima 29. marta odlučivati o sudbini svojih opština u naredne četiri godine. "Ovi izbori su važni i treba da zanimaju ljude u tim opštinama.

Oni će odlučivati o sopstvenim životima, budžetu, o svojim sredinama. Kako budu glasali, tako će im biti naredne četiri godine", rekao je Vučević za Pink. Dodao je da je reč o reprezentativnijem uzorku jer u 10 opština u kojima su raspisani izbori živi više od 250 hiljada birača. "Dobro je da su građani videli koga stranci podržavaju, da blokadere interesuje politika, da nema studenata, već olinjalih političara sa prethodnih izbora koji sada žele kao nova lica da