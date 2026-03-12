BiH podržala rezoluciju o osudi Irana! Komšić se ogradio: "Iran se samo brani"

Kurir pre 1 sat  |  Index.hr)
BiH podržala rezoluciju o osudi Irana! Komšić se ogradio: "Iran se samo brani"

Bosna i Hercegovina pridružila se državama koje su sponzorisale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva, koju je u sredu usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Međutim, najviši državni zvaničnik Željko Komšić ogradio se od te odluke, tvrdeći da se Iran "samo brani". Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija sledio je instrukcije Ministarstva spoljnih poslova BiH i glasao za rezoluciju, iako o tome nije postojalo zvanično stajalište Predsedništva BiH. Rezoluciju je podržalo 135 država članica Ujedinjenih nacija, dok su Rusija i Kina bile uzdržane. Rezoluciju je u ime Saveta za saradnju arapskih država predložio Bahrein.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren; Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD

Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren; Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD

RTS pre 10 minuta
BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 1 sat
"EU godinama ucenjuje Srbe" Zaharova: Kosovo i Metohija je neodvojivi deo Srbije

"EU godinama ucenjuje Srbe" Zaharova: Kosovo i Metohija je neodvojivi deo Srbije

Blic pre 1 sat
„Gde da idemo? Nema više mesta“: Svedoci opisuju paniku posle izraelskog napada u Bejrutu

„Gde da idemo? Nema više mesta“: Svedoci opisuju paniku posle izraelskog napada u Bejrutu

NIN pre 1 sat
Kosponzorisanje rezolucije o agresiji Irana može nanijeti štetu BiH, smatra Željko Komšić

Kosponzorisanje rezolucije o agresiji Irana može nanijeti štetu BiH, smatra Željko Komšić

Slobodna Evropa pre 56 minuta
Uživo - Iranci brutalno razorili američki tanker, ima poginulih! Vođa Irana se prvi put oglasio!

Uživo - Iranci brutalno razorili američki tanker, ima poginulih! Vođa Irana se prvi put oglasio!

Mondo pre 1 sat
Teheran preti Balkanu: Mediji iz regiona objavili koje su potencijalne mete Irana

Teheran preti Balkanu: Mediji iz regiona objavili koje su potencijalne mete Irana

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaUNBosna i HercegovinaIranSavet bezbednostiKinaRusijaŽeljko KomšićBahreinamerikaBIhsad

Svet, najnovije vesti »

IMO saziva hitan sastanak o bezbednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu

IMO saziva hitan sastanak o bezbednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu

RTV pre 11 minuta
Države EU imaju različite ideje kako da obuzdaju cenu goriva

Države EU imaju različite ideje kako da obuzdaju cenu goriva

Forbes pre 16 minuta
Evrostat: U EU je smanjena cena poljoprivrednih proizvoda za 1,9 odsto međugodišnje

Evrostat: U EU je smanjena cena poljoprivrednih proizvoda za 1,9 odsto međugodišnje

RTV pre 16 minuta
Izrael: Ubijen komandant iranske jedinice Imam Husein u Libanu

Izrael: Ubijen komandant iranske jedinice Imam Husein u Libanu

RTV pre 16 minuta
Moskva stala uz Havanu: Lavrov osudio pritisak Vašingtona na Kubu

Moskva stala uz Havanu: Lavrov osudio pritisak Vašingtona na Kubu

Sputnik pre 25 minuta