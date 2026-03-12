BiH podržala rezoluciju o osudi Irana! Komšić se ogradio: "Iran se samo brani"

Bosna i Hercegovina pridružila se državama koje su sponzorisale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva, koju je u sredu usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Međutim, najviši državni zvaničnik Željko Komšić ogradio se od te odluke, tvrdeći da se Iran "samo brani". Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija sledio je instrukcije Ministarstva spoljnih poslova BiH i glasao za rezoluciju, iako o tome nije postojalo zvanično stajalište Predsedništva BiH. Rezoluciju je podržalo 135 država članica Ujedinjenih nacija, dok su Rusija i Kina bile uzdržane. Rezoluciju je u ime Saveta za saradnju arapskih država predložio Bahrein.