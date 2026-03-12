(BLOG) Ormuski moreuz postao bojno polje: Cena nafte ponovo prešla 100 dolara, brodovi napadnuti u Zalivu

Iran pojačava napade na brodove u Persijskom zalivu, a među metama su bila i dva tankera u iračkim vodama.

Cena nafte je tokom noći ponovo skočila iznad 100 dolara po barelu, uprkos intervenciji Međunarodne agencije za energiju. Pratite najnovija dešavanja... Iranski napadi na brodove u Zalivu su nastavljeni - dva tankera su u plamenu nakon što su pogođena u iračkim vodama, a prijavljeno je da je jedan član posade poginuo. Jedno plovilo je pogođeno i kod luke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je Teheran zapretio da će podići cene nafte napadima na komercijalne