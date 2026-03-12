IEA upozorava: Najveći poremećaj u povijesti tržišta nafte zbog rata na Bliskom istoku

SEEbiz pre 37 minuta
IEA upozorava: Najveći poremećaj u povijesti tržišta nafte zbog rata na Bliskom istoku

TEHERAN - Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da rat na Bliskom istoku, uz napade na brodove u Perzijskom zaljevu i energetska postrojenja u regiji, uzrokuje "najveći poremećaj u opskrbi u povijesti globalnog tržišta nafte".

Protok sirove nafte i derivata kroz Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi oko petina dnevne globalne proizvodnje, pao je na "malo", izvijestio je CNN. IEA je taj plovni put, koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem, označila kao "najkritičniju tranzitnu točku za naftu na svijetu". Zemlje Perzijskog zaljeva, s ograničenim izvoznim alternativama i punim rezervoarima, smanjuju ukupnu proizvodnju za najmanje 10 milijuna barela dnevno.
