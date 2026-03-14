Studentski mitinzi u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Studenti u blokadi najavili da će danas u 16 časova biti održani predizborni mitinzi izbornih lista iza kojih stoje, ili koje podržavaju, na lokalnim izborima u 10 lokalnih samouprava, zakazanim za 29. mart. “Svaka promena počinje jednim glasom.

Ne čekaj promenu, budu njen glas”, navodi se u najavi mitinga koji će nositi naziv “Budi glas promene”. Studenti su u saopštenju naveli da studenti i građani iz cele Srbije stoje uz svoje kolege, lokalne studente, i da će stajati uz njih i pre i na dan izbora. “Budno ćemo pratiti izborni proces. Pozivamo sve građane da izađu na glasanje, da se dobro informišu i da svoj glas zasnuju na činjenicama. Odluka je u našim rukama. Budimo glas promene”, navodi se u