BLOG UŽIVO: Tramp tvrdi da je Iran poražen, Teheran preti odmazdom ako budu pogođeni njegovi objekti; Kac: Rat ulazi u odlučujuću fazu (FOTO)

Nastavljeni su sukobi na Bliskom istoku, a u razmeni vatre pogođena je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran poražen i da želi sporazum, ali ne sporazum koji bi on lično prihvatio. Tvrdi da su sve vojne mete na iranskom naftnom ostrvu Harg potpuno uništene, dok Teheran upozorava da će energetski objekti firmi koje sarađuju sa SAD biti uništeni ukoliko budu pogođeni iranski objekti. Istovremeno, Izrael je izdao nalog za

Izraelske Odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su u talasu napada na Teheran tokom noći uništile centar za svemirska istraživanja, kao i fabriku za proizvodnju sistema protivvazdušne odbrane. Kako se navodi u saopštenju, u okviru ovih udara izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo je “desetine infrastrukturnih objekata iranskog terorističkog režima“ u glavnom gradu Irana, preneo je Tajms of Izrael. Među metama je bio i glavni iranski centar za istraživanje