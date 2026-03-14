Predizborni skupovi studenata u blokadi počeli u mestima gde se održavaju lokalni izbori

Predizborni mitinzi izbornih lista iza kojih stoje, ili koje podržavaju studenti u blokadi, počeli su danas u lokalnim samoupravama u kojima se održavaju redovni lokalni izbori 29. marta.

Skupovi se održavaju kod spomenika trubaču u Lučanima, igralištu "Krug" u Sevojnu, Domu kulture u Boru, na Gradskom trgu u Bajinoj Bašti i trgu Venac slobode u Aranđelovcu. U Knjaževcu, Sivcu (Kula) i Kladovu, skupovi se održavaju na platou kod Doma kulture, dok će skup u Smederevskoj Palanci biti održan kod fontane u centru grada. U izjavi za televiziju N1, student i jedan od onih koji će biti na listi "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" Vuk Jelisavčić kazao je da veruje