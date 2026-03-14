Priština od sutra sprovodi Zakon o strancima – Srbima dat rok od tri meseca za dokumenta, privremene dozvole za boravak godinu dana

Vlasti u Prištini počeće od sutra da sprovode Zakon o strancima i vozilima, ali će Srbima na Kosovu i Metohiji biti dat rok od tri meseca za dobijanje lokalnih dokumenata. Žiteljima centralne Srbije koji rade i studiraju na severu, biće izdavane privremene dozvole za boravak u trajanju od godinu dana, potvrdili su šef kancelarije Evropske unije u Prištini, Aivo Orav, izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen i predsednik kosovske vlade Aljbin Kurti u obraćanju nakon sastanka u Prištini.

Sorensen je rekao da je ključni prioritet da Priština obezbedi dozvole za radnike i studente za početni period od 12 meseci, kako ne bi ometala pružanje zdravstvenih i obrazovnih usluga. "Vlada mora da registruje pojedince u skladu sa kosovskim zakonom", rekao je Sorensen. Istakao je važnost konsultacija sa predstavnicima Srba kako bi se osigurala njihova saglasnost i sprovođenje pravednog i inkluzivnog procesa, dodajući da proces zakonskih promena zahteva vreme, i