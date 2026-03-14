Sorensen pozvao Kosovo da pomogne srpskim studentima i radnicima

Specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen pozvao je kosovsku vladu da obezbedi boravišne dozvole za srpske prosvetne radnike i studente na početni period od 12 meseci

Kako bi se sprečio prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga na severu Kosova, uoči primene Zakona o strancima koja počinje sutra, Sorensen je rekao da je važno omogućiti korišćenje ličnih karata koje je izdala Srbija kao sredstva identifikacije u administrativnim procesima, najkasnije do 15. marta 2026. za one koji žive na Kosovu, preneo je Kossev. Paralelno sa izdavanjem boravišnih dozvola, kosovske vlasti, prema Sorensenovim rečima, treba da registruju sve osobe