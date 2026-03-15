Tramp: "Dobio sam informaciju da nije živ"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za američku TV mrežu NBC da ima informcije da novi vrhovni verski vođa Irana ajatola Modžtabe Hamnei, sin ubijenog iranskog vođe ajatole Alija Hamneija, "nije živ".

"Ne znam da li je uopšte živ. Do sada, niko nije uspeo da ga snimi", rekao je Tramp i podsetio da je Modžtabe Hamnei svoju prvu izjavu dao u četvrtak u pisanoj formi i nije se pojavio pred kamerama, prenosi BBC. Američki predsednik je rekao da je dobio informacije da novi verski vođa Irana nije živ. "Ali ako jeste trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju, a to je predaja", poručio je Tramp.