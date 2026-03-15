Iranski ministar: Vrhovni vođa je u dobrom zdravstvenom stanju, upravlja situacijom

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči izjavio je da je novi vrhovni vođa zemlje Modžtaba Hamnei u dobrom zdravstvenom stanju i da u potpunosti upravlja situacijom.

On je to rekao zbog brojnih glasina u javnosti o lošem zdravstvenom stanju Hamneija. Iranski zvaničnici su priznali da je on ranjen u izraelskom napadu, ali tvrde da povrede 56-godišnjeg vođe nisu ozbiljne. Modžtaba Hamnei je nedavno imenovan za vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac ajatolah Ali Hamnei poginuo u američko-izraelskom napadu, ali se nije pojavljivao u javnosti otkako je preuzeo vlast. Njegovo prvo javno obraćanje emitovali su državni mediji
