"Znam da nisam Novak, hvala vam": Danil Medvedev nasmejao sve u Indijan Velsu, sem Sinera

Danil Medvedev izgubio je u finalu Indijan Velsa od Janika Sinera (7:6, 7:6), a kao i obično njegove izjave bile su zanimljivije od onih koje je dao Italijan.

Tako je Medvedev bio bez dlake na jeziku na konferenciji za medije kada je kazao da "Siner i Alkaraz nisu nepobedivi", dok je bio raspoložen i dok je držao govor posle poraza. "Kao prvo, čestitam Janiku, sjajan tenis, bilo je teško igrati protiv tebe", rekao je uvek nasmejani Danil Medvedev koji je jedva stigao na Indijan Vels pošto je bio "zaglavljen" u Emiratima i uspeo je da se izvuče automobilom kojim je prešao u Oman: "Čestitam ti na svemu što radiš, kad god