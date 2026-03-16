Policija kontrolisala 64.000 vozila, više od 7.000 vozača i putnika uhvaćeno bez sigurnosnog pojasa

Pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 64.000 vozila tokom sedmodnevne međunarodne akcije usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, a tom prilikom otkriveno je ukupno 32.775 prekršaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Akcija je sprovedena od 9. do 15. marta u 34 države članice organizacije ROADPOL, a u Srbiji je tom prilikom otkriveno 7.497 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa kod vozača i 785 kod suvozača. Takođe, evidentirano je 1.090 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa kod putnika na zadnjem sedištu, kao i 237 prekršaja zbog nepropisnog prevoza dece na prednjem sedištu i 460 prekršaja zbog nepropisnog prevoza dece na zadnjem sedištu. MUP podseća da sigurnosni pojas