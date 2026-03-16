Akcija saobraćajne policije: Za nedelju dana otkriveno više od 32.000 prekršaja; hiljade vozača bez pojasa, stotine dece prevoženo nepropisno

BEOGRAD: Tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, usmerene na otkrivanje nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoza dece, saobraćajna policija u Srbiji kontrolisala je više od 64.000 vozila i otkrila 32.775 prekršaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcija je sprovedena od 9. do 15. marta u okviru međunarodne kampanje organizacije ROADPOL, evropske mreže saobraćajnih policija, u kojoj su učestvovale 34 države. Tokom kontrole otkriveno je 7.497 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa kod vozača, kao i 785 kod suvozača, dok je 1.090 putnika na zadnjem sedištu zatečeno bez pojasa. Policija je evidentirala i veliki broj prekršaja u vezi sa prevozom najmlađih putnika. Otkriveno je 237 slučajeva nepropisnog