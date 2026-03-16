Vozači automobila u Novom Sadu i Srbobranu i biciklista u Bečeju vozili totalno pijani

Novosadska policija je iz saobraćaja na teritoriji Južnobačkog okruga proteklog vikenda isključila 102 vozača i osam vozila, a zadržala je 17 vozača.

Devet je zadržano jer su vozili pijani, pet zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a tri zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju terete se vozači automobila u Novom Sadu i Srbobranu i biciklista u Bečeju koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji. Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području