Za nedelju dana 14 saobraćajnih nezgoda na području Pirota

Na teritoriji Policijske uprave u Pirotu tokom protekle nedelje, od 9. do 16. marta 2026. godine, dogodilo se ukupno 14 saobraćajnih nezgoda, saopštila je Policijska uprava u Pirotu.

Od ukupnog broja nezgoda, šest je bilo sa nastradalim licima, u kojima su dve osobe zadobile teške, a četiri lake telesne povrede. Osam saobraćajnih nezgoda završilo se sa manjom materijalnom štetom. Tokom pojačanih kontrola saobraćaja policija je kontrolisala 1.350 vozača, a otkriveno je i sankcionisano ukupno 626 prekršaja. Među njima je 11 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 57 prekoračenja dozvoljene brzine, 34 nepropisna parkiranja, kao i 270