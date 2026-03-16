Još danas prolećni dan: temperatura do 21

U Srbiji u ponedeljak jutro vedro i hladno, u većini predela uz slab prizemni mraz, a južnim, centralnim, istočnim i zapadnim predelima Srbije ponegde i uz mraz na 2 metra.

Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći povećanje oblačnosti. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od -2 do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 21°C. U Beogradu u ponedeljak jutro vedro i hladno. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći povećanje oblačnosti. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura 6, na obodu grada 2°C, uz prizemni mraz. Maksimalna temperatura biće 20 stepeni. (Telegraf.rs)