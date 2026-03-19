Sutra počinje podela paketa pomoći penzionerima, izdvojeno 240 miliona dinara, evo ko je prioritet

Podela paketa solidarne pomoći penzionerima širom Srbije počinje sutra, a pravo na ovu vrstu podrške ostvariće više od 100.000 najugroženijih korisnika, u skladu sa utvrđenim kriterijumima prihoda i socijalnog statusa.

Za ovu svrhu je ove godine izdvojeno 240 miliona dinara. Solidarna pomoć se dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu. Poslovi sprovođenja ove nabavke povereni su Savezu penzionera Srbije, koji radi i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, a oni ih dalje dele korisnicima. Osnovni kriterijum za dodelu paketa ove godine bio je da visina penzije ne prelazi