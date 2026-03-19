Fond PIO: Objavljene rang-liste koriisnika penzija koji su dobili besplatan oporavak u banjama

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) saopštio je da su danas objavljene konačne rang-liste korisnika penzija koji su ostvarili pravo na besplatan oporavak u nekoj od 27 banja Srbije po ovogodišnjem oglasu.

Kako je navedeno, rang-liste su objavljene na oglasnim tablama udruženja penzionera i svih organizacionih jedinica Fonda PIO. Ove godine pristiglo je 68.500 prijava, a pravo na ovaj vid društvenog standarda ostvarilo je 22.079 korisnika, uključujući i pratioce za korisnike nege i pomoći drugog lica, odnosno za one kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije. "Nije veliki broj korisnika koji su uložili prigovore, jer je ceo postupak transparentan, od prijave,