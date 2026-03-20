12 sati drame u Briselu, rezultat - fijasko! Evropljani nemoćni zbog rampe Mađarske, Orban likuje: "Oni su ludi, trebaju nam Rusi"

Mađarski premijer tvrdi da EU finansira kampanju za njegovo svrgavanje kako bi postavila proukrajinsku vladu Orban je kritikovao strategiju Evropske komisije po pitanju snabdevanja naftom, ocenivši je kao "ludu" i ponovio stav da Evropa ne može preživeti bez ruske nafte Lideri država članica Evropske unije osudili su stav mađarskog premijera Viktora Orbana koji blokira već dogovoreni zajam Ukrajini, ali su odlučni da taj zajam bude obezbeđen "na ovaj ili onaj