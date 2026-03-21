Nema autobusa za građane, sve ,,bukirali“ naprednjaci pred večerašnji miting?

Autobusi sa pristalicama Srpske napredne stranke u Kraljevu krenuli su danas sa Glavne autobuske stanice ka Beogradu, kako bi prisustvovali večerašnjem skupu u Beogradskoj areni.

Tim povodom, Ivan Pantelić, odbornik Srbija centra (SRCE) u Skupštini grada, naveo je da je prema njegovim informacijama, grupi dece iz Kraljeva otkazana poseta Prirodno- matemaričkom fakultetu u Kragujevcu, a razlog je to što su svi autobusi za današni dan zauzeti, budući da su ,,zaduženi“ za prevoz naprednjaka. Osim pristalica i simpatizera koji pristužu autobusima, očekuje se i dolazak SNS bajkera iz Kraljeva. Podsetimo, miting Srpske napredne stranke biće