SNV: U Zagrebu osvanuli ustaški grafiti s pozivom na ubistvo Milorada Pupovca

Beta pre 1 sat

U Zagrebu su jutros osvanuli grafiti s ustaškim simbolima i pozivom na ubistvo poslanika i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca, saopštilo je Srpsko narodno veće (SNV).

Grafiti su ispisani u pothodniku u blizini Osnovne škole "Savski gaj" u Novom Zagrebu.

Na istom mestu su i krajem januara bili ispisani slični grafiti.

U saopštenju SNV podseća da su pre dva meseca u objavi o tada ispisanim grafitima konstatovali da oni za SNV i SDSS "nisu, nažalost, nikakvo iznenađenje".

"Ovoga puta možemo da primetimo da smo kao društvo evoluirali od 'Ustani Bane' do 'Ustani Ante', naime upravo jedan od jutrošnjih grafita na spomenutoj lokaciji nosi tu poruku, uz već, u našem društvu, uvreženi ustaški pozdrav 'Za dom spremni' ", piše u saopštenju koje je potpisao portparol Eugen Jakovčić.

On piše da je sve to "popratna ikonografija poziva na smrt predstavniku srpske manjine, iste one koju Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina navodi prvu, time dajući posebni značaj zajednici koja je nekada delila konstitutivnost s hrvatskim narodom u Hrvatskoj".

(Beta, 22.03.2026)

