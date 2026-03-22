Glamočić: Dizel za poljoprivrednike biće maksimalno 184 dinara

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da poljoprivrednici i svi građani Srbije mogu da budu mirni, ništa neće poskupeti i neće biti nestašica, ako ovo što se dešava u svetu potraje nekoliko meseci. "Posle toga niko ne zna šta će se dešavati, ali za razliku od drugih država i okruženja, zaista smo stabilni što se tiče snabdevanja gorivom, svim sirovinama i đubrivom", rekao je Glamočić za RTS. Dodao je da je država već započela isplatu podsticaja za setvu