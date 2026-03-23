BiH: Vozači kamiona blokirali pojedine granične prelaze sa Hrvatskom

Vozači kamiona u Bosni i Hercegovini jutros od sedam časova krenuli su ka graničnim prelazima BiH i Hrvatske u nameri da blokiraju carinske terminale, protestujući zbog pravila da u Šengen zoni mogu boraviti 90 dana u okviru šest meseci što, kako su istakli, onemogućava njihovo pravo na rad.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je za banjalučke "Nezavisne novine" da su neki granični prelazi, poput Svilaja, kod Odžaka na prostoru Federacije BiH, blokirani, dok policija onemogućava blokadu drugih graničnih prelaza.

Sarajevski "Avaz" objavio je da je najnapetija situacija na graničnom prelazu Gradiška jer desetine kamiona u koloni čekaju na početak protestne blokade, nakon što je Vlada RS sinoć zatražila od entitetskog MUP-a da preduzme sve potrebne mere i spreči protest i blokadu graničnih prelaza na teritoriji Republike Srpske.

Prema poslednjim informacijama, velika kolona kamiona okupljena je u centru Gradiške, a deo njih je krenuo ka graničnom prelazu, uz pratnju policije.

Blokadu granice sa Hrvatskom ranije je zabranio i MUP Zapadno-hercegovačkog kantona u Federaciji BiH.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" traže pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisanje statusa profesionalnih vozača iz BiH u zemljama EU, kao i amnestiju svih do sada izrečenih zabrana ulaska.

Policija zabranila blokadu graničnog prelaza Gradiška, danas sastanak s predstavnicima Vlade RS Vozači kamiona su prekinuli proteste u blizini Graničnog prelaza Gradiška, pošto im policija Republike Srpske nije dozvolila da krenu ka graničnom prelazu sa Hrvatskom, javila je danas Radio-televizija RS (RTRS). Prevoznici su, kako se navodi, sibolično napravili dva kruga u kružnom toku u ovom gradu. "Policija im posle toga nije dozvolila da krenu prema Graničnom prelazu Gradiška i prevoznici su napustili ovo područje", javio je RTRS. Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić, koji okuplja prevoznike iz BiH, najavio je za danas sastanak o daljim koracima pošto što im je zabranjena blokada granice. "Videćemo kako će se stvari odvijati. Јutros je policije bilo na sve strane. Nisam uključen u taj dao, ali sačekaćemo sastanak, pa videti", rekao je Peulć, dodavši da je sastanak s predstavnicima Vlade RS zakazan za 14.00 časova. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (MUP RS) saopštilo je sinoć da neće dozvoliti da blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima, koje je najavio Konzorcijum "Logistika", ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga. Ranije je objavljeno da su vozači kamiona blokirali granični prelaz Svilaj, kod Odžaka na prostoru Federacije BiH. Blokadu granice sa Hrvatskom ranije je zabranio i MUP Zapadnohercegovačkog kantona u Federaciji BiH. Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" traže pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog transporta, jasno definisanje statusa profesionalnih vozača iz BiH u zemljama Evrospke unije (EU), kao i amnestiju svih, do sada, izrečenih zabrana ulaska.

(Beta, 23.03.2026)