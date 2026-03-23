Teheran o Trampovim navodima: Nije bilo nikakvih razgovora sa SAD

Nema nikakvih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je danas iz iranskog Ministarstva spoljnih poslova, nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije danas izjavio da dve strane vode intenzivne razgovore i da dogovor o prekidu rata može biti postignut u narednim danima. "Trampova izjava je deo napora da se hitno snize cene energenata i kupi vreme za njegove vojne planove", navodi se u saopštenju iranskog ministarstva, prenosi