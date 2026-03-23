Prevoznici u BiH blokirali sve prelaze sa Hrvatskom
Sputnik pre 53 minuta
Član Uprave Konzorcijuma „Logistika BiH“ Nikola Brković izjavio je da su prevoznici iz Bosne i Hercegovine jutros blokirali sve granične prelaze Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i naveo da će blokade trajati sve dok se ne pronađe rešenje za prelazak u Hrvatsku.
Brković je rekao za RTS da prevoznici iz BiH nisu odustali od blokada bez obzira na upozorenja Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona i Vlade Republike Srpske i naglasio da ostaju pri tome da neće propuštati kamione koji prevoze gorivo. Dodao je da su prevoznici dali 72 sata da roba nesmetano ulazi upravo zbog privrednika. Brković je rekao da će blokade trajati sve dok se ne pronađe konkretno rešenje. Dodao je i da problem